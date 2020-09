Aumentano ancora i contagiati: scoperti altri quattro casi, a Trecenta già 21 ricoverati

ROVIGO - Altri quattro contagiati da coronavirus. Sono due pazienti della Casa di Cura di Porto Viro emersi durante lo screening, un uomo del 1934, residente in Basso Polesine che era già in isolamento ed è asintomatico, e una donna del 1975, residente in Medio Polesine anch'ella già in isolamento e asintomatica.

Attualmente risultano 21 pazienti ricoverati per Covid-19: 17 in Area Medica Covid a Trecenta, 4 in Terapia Intensiva Covid sempre a Trecenta. I due nuovi pazienti positivi della Casa di Cura di Porto Viro verranno trasferiti all'ospedale di Trecenta nei prossimi giorni.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 83.605. Le persone sottoposte a tampone sono 32.728. Sono 108 le persone attualmente positive in provincia e 440 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA