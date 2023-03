ROVIGO - Bagni fuori uso, illuminazione dimezzata, il grande parcheggio invaso da rifiuti, l’ultimo spazio aperto con il cartello “Saldi fino al 31 marzo” e un messaggio di addio all’ingresso del supermercato i cui scaffali iniziano ad avere vuoti eloquenti: la fine del centro commerciale Le Torri sembra essere arrivata in anticipo rispetto all’8 aprile, ultimo giorno di attività della Coop. L’unico baluardo resta la palestra, cui si accede dal parcheggio al primo piano. Il resto porta già i segni del definitivo abbandono. Al di là vuoto urbano, con l’ulteriore desertificazione commerciale di Rovigo, la chiusura del supermercato in pieno centro rappresenta anche un “vuoto umano”. Perché i lavoratori della Coop Le Torri hanno sempre avuto attenzioni particolari per i clienti, prevalentemente giovani, anziani e famiglie. Come emerge chiaramente dalle parole che i dipendenti della Coop Rovigo Ovest, in un momento per loro particolarmente difficile, hanno scritto su un grosso cartello all’ingresso del supermercato per congedarsi da chi, finora, aveva scelto di fare lì la propria spesa, instaurando un rapporto di vero affetto, che traspare chiaramente anche dal loro saluto.



IL MESSAGGIO

«Cari clienti - si legge - l’avventura in questo negozio è giunta al termine, noi lavoratori del punto vendita Le Torri siamo qui a dirvi semplicemente grazie per essere stati sempre fedeli, per aver creduto in noi. Il rapporto che si è instaurato in ben 24 anni è cresciuto e da semplice rapporto di cliente-lavoratore si è trasformato in amicizia, cordialità, confidenza, spontaneità, quella che si respirava nei “vecchi” negozi di alimentari sotto casa. Siete stati sempre presenti in tutte le disavventure che negli anni abbiamo affrontato, per problemi burocratici sostenendoci e dandoci la forza per andare avanti, perché noi abbiamo sempre creduto nel nostro lavoro e ci crediamo ancora. Con la speranza di rincontrarci, un caro saluto dal cuore. I dipendenti di Rovigo Ovest».

In tutto si tratta di 31 lavoratori, prevalentemente donne, ai quali Coop Alleanza 3.0 il 27 febbraio ha comunicato l’intenzione di chiudere il punto vendita nel cuore del centro cittadino perché, come spiegato in una nota, «il supermercato Coop Le Torri ha per anni svolto il ruolo di attività traino di un centro commerciale di cui nei fatti è rimasto l’unico presidio commerciale. La galleria, infatti, vive da anni una situazione di grave difficoltà, a cui la Cooperativa ha cercato di sopperire senza che però arrivassero le auspicate soluzioni di rilancio del centro commerciale. Questa situazione di criticità ha profondamente inciso sull’attività del supermercato e sulla sua sostenibilità economica, nonostante i ripetuti sforzi della Cooperativa per invertire questa tendenza. In questo scenario non ci sono quindi i presupposti oggettivi per trasformazioni con aumenti di superficie da supermercato verso un formato di negozio sul modello dell’Ipercoop, che risulterebbe peraltro non coerente con una vocazione di servizio e di prossimità per rispondere alle esigenze dei soci e dei consumatori».



PERSONALE SPOSTATO

L’ipotetica nuova apertura al momento rimane solo un’idea. Per i dipendenti, quindi, lo spostamento in altri punti vendita. «Ferme restando - si legge nella bozza di accordo - le esigenze tecnico organizzative e produttive, le specifiche professionalità in possesso dei lavoratori interessati nonché il loro profilo orario, individuando la ricollocazione che limiti il più possibile i disagi legati agli spostamenti».

Oltre al punto vendita di Rovigo Est, in viale della Pace, che può assorbire fino a quattro lavoratori, e a quelli di Adria, Lendinara e Occhiobello, le altre possibili destinazioni sono Bondeno, l’Ipercoop Castello di Ferrara, Chioggia, Codigoro, Copparo, Ferrara Doro, Migliarino, Ferrara Mura, Padova Pace, Ponte San Nicolò, Portomaggiore, San Felice sul Panaro nel Modenese, e Vigonza. Per spostamenti a più di 15 chilometri dalle Torri, verrà riconosciuta un’indennità di trasferimento parametrata alla distanza.