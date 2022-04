PORTO TOLLE - Cosa c’è di meglio che raccogliere i frutti del proprio lavoro? Lo sa bene Francesca Finotti responsabile della Comunità Terapeutica Solidarietà Delta quando racconta del primo raccolto di asparagi verdi arrivato dopo tre anni di impegno da parte degli ospiti dell’unica struttura accreditata in tutta la provincia di Rovigo che si occupa di problematiche di dipendenza. Un altro bel fiore all’occhiello per Porto Tolle questo spazio ricavato nel cuore di Ca’ Tiepolo che permette a chi vi risiede di riprendere in mano la propria vita, un risultato quasi insperato quello di vedere un raccolto in quelle serre a Barricata.



«La coltivazione di asparagi rientra nel nostro programma di ergoterapia (Metodo curativo, complementare di altri trattamenti somatici o psicoterapici, in cui l’agente terapeutico è costituito da un’attività lavorativa razionalmente ordinata ndr) dove i ragazzi, oltre ad affrontare il proprio programma terapeutico, fanno anche questa attività in serra - racconta la genesi dell’iniziativa la responsabile della Comunità -. Il tutto è nato in maniera abbastanza casuale tre anni fa quando Francesco Augello, amministratore delegato della società svizzera Aventron specializzata in pannelli solari, mi ha cercato per propormi la sua idea. Era un numero da Basilea quindi inizialmente avevo pensato che fossero chiamate pubblicitarie, dopo averlo rimpallato più di una volta mi ha mandato un messaggio per dirmi chi fosse e di aver avuto il mio contatto da un amico di Padova».



Dopo l’aggancio arriva la proposta vera e propria: gestire le sedici serre che si trovano a Barricata sotto l’impianto fotovoltaico di proprietà di Aventron. «Ci hanno proposto non soltanto la gestione gratuita di questi spazi, ma pure di mantenere per la Comunità i ricavi dell’eventuale raccolto», prosegue Finotti. Da qui inizia la seconda fase del progetto: «Noi siamo psicologhe ed educatori, ma non sappiamo nulla di agricoltura, quindi ci siamo affidati a Opo (Organizzazione Produttori Ortofrutticoli) Veneto che con i suoi tecnici e agronomi ci ha indirizzato sul tipo di coltura da mettere in campo - ricorda la responsabile -. Considerato che non potevamo avvalerci di manodopera specializzata, per cominciare abbiamo pensato a qualcosa di semplice come l’asparago verde. Sono serviti tre anni per vedere il primo raccolto tanto desiderato».

L’impegno profuso è quindi stato premiato da meravigliose primizie primaverili che hanno regalato soddisfazione in casa Solidarietà Delta: «La cosa bella è che gli utenti si sono sentiti profondamente gratificati nel vedere il frutto delle proprie fatiche, cosa fondamentale per una persona che si sta riabilitando - sottolinea Finotti -. Se riuscissimo a monetizzare sarebbe ancora meglio, magari si potrebbe andare a mangiare una pizza tutti insieme. Noi non conosciamo la filiera, ad esempio ci piacerebbe proporre ai ristoratori locali una sorta di piatto solidale realizzato con il nostro asparago».



Un’attività che potrebbe segnare un nuovo passo per la Comunità: «Sono una psicologa e mi fido di chi ha esperienza in campo orticolo - conclude la responsabile -. Ci hanno detto che visti i risultati potremmo anche pensare di variare le colture in futuro magari con melanzane o peperoni». Parte di questa prima raccolta è stata consegnata all’amministrazione deltina. Ad accogliere Finotti c’era la vicesindaco Silvana Mantovani: «Ringrazio Francesca e tutti i membri della comunità per il gradito omaggio. Avere realtà come queste a Porto Tolle ci riempie di orgoglio. I percorsi terapeutici si accompagnano a un sostegno umano che si compie all’interno di rapporti collaborativi e familiari. Come sempre in contesti sociali di questo tipo, risulta fondamentale l’apporto dei volontari, in quanto portatori di valori di solidarietà e gratuità».