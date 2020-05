ROVIGO - Notorius, la multisala del centro commerciale La Fattoria ha riaperto per una sera, e già pensa a programmazioni all'aperto per l'estate. In contemporanea con la 65esima edizione dei Premi David di Donatello, in diretta su Rai 1 dalle 21.25, le sale cinematografiche italiane si sono riaccese illuminando le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità.

Notorious Cinemas ha aderito al flash mob, organizzato da Anec con l'hashtag #riaccendilcinema, che ha avuto lo scopo di lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si è voluto sottolineare l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore.

“Siamo stati molto felici di riaccendere le luci delle nostre sale cinematografiche, questo è un primo passo simbolico per il cammino verso il ritorno alla piena normalità – ha dichiarato Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious Cinemas –. Le nostre sale cinematografiche ci sono e presto, appena sarà possibile riaprire, torneremo a offrire ai nostri clienti un’esperienza di intrattenimento unica e in completa sicurezza dal punto di vista della protezione individuale. In quel momento, siamo certi, ritroveremo l’entusiasmo e la passione che ci hanno sempre dimostrato i nostri spettatori”.

È inoltre in fase di definizione da parte di Notorious Cinemas la creazione di cinema all’aperto per poter offrire al pubblico l’esperienza cinematografica nei prossimi mesi estivi e rimanere in contatto con il proprio pubblico.









