L'elefantessa Bamby fugge dal circo e passeggia per le strade cittadine

LENDINARA - Un’elefantessa è fuggita ieri pomeriggio, 11 maggio, dal circo in zona palasport, passeggiando per pochissimi minuti prima di essere prontamente recuperata dai titolari dello spettacolo viaggiante. Il singolare avvistamento è stato fatto nel caldo pomeriggio da alcuni lendinaresi che si trovavano nella zona degli impianti sportivi quando Bamby, elefantessa asiatica di 50 anni, ha rotto il telo del recinto avviandosi verso la strada. L’animale non si è allontanato molto e ha avuto giusto il tempo di percorrere poco meno di un centinaio di metri lungo via Dalla Chiesa prima di essere recuperato dal personale dell’Universal Circus della famiglia D’Amico, che in questi giorni si esibisce in città nel tendone allestito proprio accanto agli impianti sportivi.

Allertati dai passanti, i circensi hanno ricondotto l’elefantessa nel suo recinto e tutto, secondo il racconto di testimoni, si è svolto con tranquillità. Un episodio particolare, quello di ieri, che assume accezioni diverse a seconda del pensiero dello spettatore e dei commentatori: c’è infatti chi ha assistito divertito alla breve “fuga” dell’elefantessa e chi invece ha pensato con una punta di amarezza agli attimi di libertà per un animale vissuto in cattività fuori dal suo habitat naturale.