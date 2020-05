Cimiteri della città, gli sfalci e la pulizia continuano con dei cicli regolari

ROVIGO - Si concluderà la prossima settimana il secondo ciclo di interventi per lo sfalcio del verde nei cimiteri di tutta la città. Il 18 maggio inizierà il terzo ciclo di lavori.

Le attività di manutenzione del verde sono eseguite da Asm, riguardano lo sfalcio dei tappeti erbosi e il diserbo.

Durante l'anno sono previsti dieci cicli di sfalcio e tre per quanto riguarda l'impiego dei diserbanti che, per motivi di sicurezza, richiedono la chiusura del cimitero.

Il primo intervento si è tenuto durante la chiusura forzata causata dall'emergenza Coronavirus, il prossimo ciclo è programmato a luglio. Durante la chiusura, il Comune aveva anche organizzato un servizio di pulizia e riordino, per evitare che, in assenza dei visitatori, restassero fiori appassiti e acqua stagnante con conseguente proliferare di zanzare.















