L'influencer che pulisce le tombe (gratis): «Tutti meritano un luogo bellissimo dove riposare»

Si fa chiamare "Clean Girl" e pulisce un po' di tutto. Ma la cosa che fa più discutere - e risulta originale - è che fa pulizia (di notte) nei cimiteri. La ragazza - in diversi video ormai virali sui social - si è incaricata di pulire la tomba di uno sconosciuto nel cuore della notte, da sola, gratuitamente.

La giovane che ha pulito la tomba di una persona a caso, naturalmente si è filmata mentre lo faceva. Non è chiaro come sceglie le tombe, ma la tiktoker ha detto che era una delle tombe «più sporche» che avesse mai visto.

This yt girl went to a strangers graveyard at night just to clean it cos it’s dirty 😫



Yt people only fear equality. pic.twitter.com/tfrYfKh5Qm

— 🎀 Mrs Mom 🎀 (@BuhleMahlangu14) March 3, 2024