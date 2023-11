PORTO TOLLE - «Mai avrei pensato ad una cosa del genere, sono distrutto » .

A parlare è Paolo Mancin, presidente della cooperativa Delta Padano, cui, presumibilmente nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata incendiata la cavana. Si parla di almeno 100mila euro di danni tra il capanno ed il suo contenuto: attrezzi per la lavorazione delle cozze e quanto serve per il mestiere di pescatore. Alle prime luci dell’alba di giovedì l’amara scoperta in Sacca di Scardovari: « È stato mio genero ad arrivare qui verso le 7, quando ormai era già tutto in fumo – racconta Mancin, che è anche presidente del Consorzio tutela cozza Dop e vice del Consorzio pescatori del Polesine - Quando sono arrivati i v igili del fuoco non c’era più niente da fare , solo controllare che non fosse rimasto qualche focolaio » . I pompieri hanno quindi transennato l’area, mentre la Polizia si è occupata di raccogliere la denuncia del presidente che non si dà pace per l’accaduto: « Non ho mai ricevuto minacce direttamente ; certo , via social , ho visto che a qualcuno era sfuggita qualche parola di troppo. Ma dopo tutto quello che si cerca di fare per la propria gente, l’impegno messo in campo per contrastare il granchio blu e per cercare delle soluzioni, mai mi sarei aspettato una cosa simile» .



IL PRECEDENTE



Non è la prima volta che qualcuno incendia la cavana a Mancin: nel 2011, quando ancora non aveva incarichi, qualcuno decise di “dargli una lezione” , non si è mai capito per cosa . Nel 2019 a distruggergli il capanno, invece, ci pensò l’ ” Acqua granda ” che spazzò via insieme a quella di Mancin la quasi totalità delle cavane della Sacca.

L’altra notte è arrivato questo nuovo attacco: un avvertimento o una lezione? « Bisognerebbe chiederlo a chi lo ha fatto – risponde il presidente - sarebbe necessario abbassare i toni e rimanere uniti» .



LA SOLIDARIETÀ



Immediata la vicinanza d e i colleghi e del mondo istituzionale , dal Prefetto al sindaco Roberto Pizzoli, che è andato sul posto: «Ho abbracciato Mancin e la sua famiglia, portando la solidarietà della nostra comunità per un gesto inqualificabile. Condanno questo episodio che mi auguro rimanga assolutamente isolato ; ho già parlato del fatto c on la Polizia ed il Prefetto. Porto Tolle non è questo ».

Dura condanna anche da parte della capogruppo di minoranza, Cosetta Nicolasi: « Gli atti vandalici non portano a nulla . Aiutano solo ad allontanare l’attenzione dalla vera causa del problema, oltre a portare disperazione a chi li subisce. Condanno fortemente quanto è successo : arrivare a bruciare la cavana del presidente di una coop è sinonimo di miseria intellettuale, un atto vile e senza senso. Chi lo ha commesso cosa ha voluto dimostrare? I problemi non si risolvono in questo modo » . Nicolasi conclude: « La famosa filiera istituzionale filo - governativa che tanto doveva aiutare dove si è inceppata? Il Governo, che proclama aiuti a pioggia , perché non proclama lo stato di emergenza che è l’unica cosa che porterebbe ad un aiuto concreto? È ora di capire che la gente ha entrate da fame, mutui ancora attivi, bollette e famiglie da portare avanti. Su questo, sì, la politica deve muoversi. La collettività di Porto Tolle va ascoltata, e va anche spiegato che siamo di fronte ad una crisi economica tra le più gravi di sempre . Zero entrate per i pescatori significa un disastro per tutti, per i ristoranti, per i bar, per le attività commerciali. Mi appello al buon senso di tutti : l’unione di tutto il comparto della pesca, e anche tra le forze politiche, è l’ unico modo di risolvere i problemi».