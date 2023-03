FRATTA POLESINE (ROVIGO) - Spettacolare avvistamento tra le campagne medio polesane. Fabio Bellettato, presidente di Italia Nostra Rovigo, riferisce: «Ho visto da vicino 5-6 caprioli nelle campagne tra via Chiaviche e via Vespara a Fratta Polesine. Nel pomeriggio di sabato, verso le 17.30, gli animali si muovevano in gruppo, sullo stradone di campagna che porta allo scolo Viazza, poi hanno attraversato i campi in direzione del fondo dei fratelli Tasso, Gianni e Giuseppe (sindaco di Fratta, ndr), verso la macchia di loro proprietà. Sono stati notati pure dai residenti di via Vespara».

Tipico dell'Italia centrale e meridionale, il "capreolus italicus", sta colonizzando anche il Norditalia e la pianura Padana. Ama le fasce alberate e i boschi. La storia dei caprioli di Fratta si unisce a quelle datate estate 2021 e primavera 2022, quando tra Grignano Polesine e Costa di Rovigo vennero osservati dei daini. Nell'agosto agosto del 2021 qualcuno riuscì addirittura a riprenderli con un video e postò il filmato sui social. Gli animali si trovavano ai margini della provinciale che da Costa conduce alla frazione rodigina di Grignano. Un secondo avvistamento avvenne lo scorso anno. A Ramedello di Fratta, ha fatto poi la sua comparsa l'upupa. Solitamente la si può trovare in buona parte di Europa, Asia e Africa; migra verso siti più caldi solo nelle aree temperate, mentre in quelle tropicali e subtropicali risulta stanziale.