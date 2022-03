ADRIA - Nuova, importante commessa per la cantieristica adriese. Cantiere navale Vittoria realizzerà due Coastal Patrol boat per la Croazia. L’azienda della famiglia Duò ha sottoscritto un contratto con il Ministero degli Interni croato del valore di oltre 49 milioni di Kune croate, circa sei milioni e mezzo di euro. Le due unità da 21 metri saranno destinate alla Policija del Paese balcanico per svolgere funzioni di polizia marittima e di salvataggio in mare. Casa Vittoria si è aggiudicata l’ordine, cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del programma di controllo delle frontiere esterne “Frontex”, dopo aver partecipato a una gara pubblica indetta dal Ministero degli Interni croato a maggio 2021. La consegna delle unità è prevista il prossimo anno.

Le due guardacosta, larghe 6,5 metri e lunghe 21,5, saranno costruite interamente in alluminio. Dotate di un propulsore ad elica e due motori Man da 1213 kilowatt cadauno, sono in grado di raggiungere una velocità di punta superiore ai 31 nodi. Oltre agli alloggi per l’equipaggio, saranno dotate di un locale infermeria e di un secondo locale di ricovero di eventuali naufraghi raccolti. Le verifiche e le certificazioni saranno seguite dall’ente croato di classificazione delle imbarcazioni, il Hrvatski Registar Brodova.



COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE



«Ringraziamo il Ministero degli Affari Interni - commenta Paolo Duò, presidente del Vittoria - per aver selezionato il nostro progetto. Questo ordine ci proietta nuovamente fuori dai confini nazionali e rinsalda il rapporto di collaborazione con la Croazia. Un rapporto che, in questa occasione, ci vedrà impegnati nel supportare anche il sistema produttivo locale, garantendo il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ad aziende locali con l’obiettivo di consentire loro di fornire adeguata e continuativa assistenza in loco, una volta che le imbarcazioni inizieranno ad essere impiegate».

«Dal 2004 ad oggi - prosegue Duò - abbiamo fornito al Paese balcanico ben undici unità di diversa tipologia e funzione e siamo certi di riuscire ad assicurare alla Croazia, in linea con gli obiettivi del programma Ue, due nuove unità in grado di migliorare e rafforzare le capacità operative della Polizia».



EFFICIENZA ENERGETICA



Nel frattempo Vittoria ha completato l’efficientamento energetico del suo stabilimento di via Leonardo da Vinci con l’installazione nell’intera area cantieristica di lampade a led di nuova generazione. La sostituzione delle unità tradizionali è stata effettuata da Tumiati Impianti di Porto Viro. L’operazione consentirà all’azienda un risparmio di 50mila kg di Co2 all’anno. Complessivamente la riqualificazione energetica della fabbrica, ottenuta anche grazie alla produzione di elettricità da energia solare, iniziata la scorsa primavera, genererà una riduzione delle emissioni di Co2 pari a 210mila kg annui. «Tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori e dello sviluppo tecnologico-produttivo - dichiara il presidente Duò - sono elementi fondamentali per la crescita sostenibile della nostra azienda. Il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche del nostro stabilimento è parte integrante delle politiche di sviluppo dell’attività. Per questo, già prima del relamping, abbiamo adottato misure e comportamenti che coinvolgono la quotidianità del nostro personale affinché la nostra azienda diventi plastic free».