Dopo le imbarcazioni militari, il Cantiere Vittoria apre ai "Civili"

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA -debutta nel settore delle unità veloci per il. L'azienda adriese ha progettato e realizzato una prima imbarcazione del tipo High Speed Craft. L'unità, ordinata da Navigazione Libera del Golfo s.r.l di Napoli è stata varata ieri mattina nelle acque del Canalbianco alla presenza dell'armatore e dei suoi rappresentanti. Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9, interamente in alluminio, è stato ideato per ospitare fino a. Raggiungerà la velocità massima di 29 nodi. La propulsione dell'unità è assicurata da tre motori diesel. La prima unità Hsc di casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di classificazione Rina, in conformità ai regolamenti della stessa per l'ottenimento della classe, al regolamento Hsc 2000, ed alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974. L'unità ha ottenuto dal Rina la più alta classe, Croce di Malta, per lo scafo e le macchine.