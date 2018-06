Lo storico Caffè Borsa cambia gestione: entro l'anno "parlerà" altoatesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Lo storicodi Piazza Garibaldi cambia gestione. Dopo 22 anni l'attuale titolaresi appresta a passare la mano: entro Natale lo storico locale del centro di Rovigo, di proprietà della Camera di Commercio, diventerà, il terzo locale, dopo, della Casa altoatesina celebre per la produzione di oggettistica da arredamento.Oltre all'esercizio di bar e caffetteria, il locale proposrrà in venditae oggetti tipici della Thun, molto in voga nel campo deglie di design.