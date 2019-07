Perdita di vetro nell'impianto Bormioli Pharma, nube sopra lo stabilimento

Nella mattina di oggi, in una delle tre fornaci dello stabilimento di Bormioli Pharma sito a Bergantino si è verificata una fuoriuscita di vetro. La fuoriuscita - come riferisce la stessa azienda -, è stata di bassa entità ed è stata rapidamente messa sotto controllo dalle squadre di emergenza e dai sistemi di sicurezza aziendali, come da prassi coadiuvati dall'intervento dei Vigili del fuoco.



A seguito dell'incidente, dallo stabilimento si è sollevata una nube di vapore acqueo del tutto innocua dovuta al repentino raffreddamento di alcuni impianti in fase di messa in sicurezza. Non sono stati riportati danni alle persone. Le attività produttive della fornace danneggiata verranno ripristinate al più presto, mentre il corretto funzionamento degli altri reparti produttivi dello stabilimento è garantito.



