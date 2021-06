Valigia abbandonata alla stazione ferroviaria: scatta l'allarme bomba, ma c'era solo vestiario

ROVIGO - Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Rovigo, ma alla fine era niente più che un trolley dimenticato da un viaggiatore. Lo scalo delle Fs, oggi lunedì 31 maggio, è stato evacuato e transennato a causa di una valigia “solitaria”, che ha fatto scattare le procedure previste in questi casi, con la chiamata degli artificieri. L'esperto ha analizzato il trolley con gli strumenti per capire cosa potesse esseri dentro, per poi passare all'apertura, che ha rivelato contenere solo indumenti.