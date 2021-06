Sedicenne investito in bici a Boccasette mentre si reca in spiaggia

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Un ragazzino di 16 anni è in condizioni serie in ospedale dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada per Boccasette, località turistica del comune di Porto Tolle molto frequentata nei fine settimana con il traffico portato dai pendolari della spiaggia. Il ragazzo, che è ospite di una famiglia per le vacanze estive, era in bicicletta quando per cause in via di accertamento è stato investito da un’auto proprio sulla strada della località di mare.