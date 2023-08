ROSOLINA MARE - La quiete della notte è stata rotta da un botto fragoroso e i residenti del Villaggio vacanze Tizè a Rosolina mare sono stati svegliati di soprassalto. È successo sabato notte nel complesso all'ingresso della località balneare. Dai primi riscontri l'esplosione sembrerebbe essere stata causata da un petardo di grosse dimensioni, ma il fatto non viene comunque sottovalutato dai carabinieri del comando di Adria. «Al momento non risultano denunce - confermano dall'Arma - ma stiamo lavorando e tutte le ipotesi vengono prese in considerazione. Accertamenti verranno fatti nei prossimi giorni». per quella sera non erano previsti spettacoli pirotecnici, ma qualcuno potrebbe essersi divertito con un petardo particolarmente "carico". È anche l'opinione del sindaco di Rosolina Michele Grossato: «Non ho avuto denunce o segnalazioni, da parte di residenti o dalla Polizia Locale riguardo all'episodio al Villaggio Tizè» conferma.



NOTTI MAGICHE

Nelle ultime settimane la tranquilla località balneare avrebbe comunque avuto notti "agitate", soprattutto nel finesettimana, per i giovani che frequentano la zona del lungomare e a notte fonda si ritrovano in spiaggia a bere. Scoppiano litigi, se non vere e proprie risse. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, alcuni scoppi provenienti proprio dall'interno del complesso turistico hanno svegliato i residenti. Nessun danno alle strutture, né tanto meno alle persone, anche se sarebbero stati recuperati elementi di un "ordigno", che si suppone fosse stato assemblato in maniera artigianale. Come detto, i carabinieri ora stanno provvedendo a ulteriori accertamenti per cercare di individuare i responsabili. Nelle ore successive all'episodio, comunque, non si sono verificate ulteriori esplosioni nella zona, il che fa pensare che si sia trattato solamente di una qualche bravata senza secondi fini. Nella stessa serata era stati programmati i fuochi artificiali e forse qualcuno aveva pensato di continuare i festeggiamenti dopo la splendida serata organizzata dal Comune di Rosolina in piazzale Europa e terminata con un lungo spettacolo pirotecnico che ha lasciato a bocca aperta i turisti. C'è da aggiungere che non sono mancate le lamentele da parte di alcuni dei residenti.