Belen e Stefano De Martino insieme a Pasqua: col figlio tornano ad Albarella Foto

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo amore e la Pasqua è stata un'occasione per riunirsi e festeggiare con il figlio Santiago. I due ormai hanno ammesso il ritorno di fiamma, ma non appaiono direttamente insieme sui social. Dagli indizi emersi nei post e nelle stories di Instagram è evidente che hanno trascorso la Pasqua insieme in un location immersa nel verde all'isola di Albarella.

Entrambi hanno pubblicato le foto del bambino e del suo cane in questo luogo. C'è anche Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto con l’ex fidanzato Antonino Spinalbese. La location scelta è appunto l'Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, un’oasi naturale incastonata nel Parco regionale del Delta del Po lontana dal caos della città.



Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Pasqua

I due si sono separati più volte, ma sono tornati a frequentarsi dopo la fine della storia d'amore tra la showgirl argentina e Spinalbese. Le prime foto insieme sono apparse durante i primi giorni dell'anno, quando l'ex ballerino è andato a prendere in aeroporto la showgirl di ritorno da un viaggio in Venezuela. Da allora non si sono più separati.