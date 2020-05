Bandiere blu, Porto Tolle entra tra le spiagge più pulite d'Italia

ROMA - La spiaggia di Porto Tolle è una delle 12 nuove entrate tra le Bandiere Blu attribuite ogni anno dalla organizzazione non governativa Fee sulla base dei dati delle Arpa, le agenzie ambientali delle regioni. Per il resto il Veneto conferma le 8 bandiere dello scorso anno: Abarella, Jesolo Lido, Cavallino Treporti (Lido), Bibione, Lido di Venezia, Sottomarina, Eraclea, Caorle (Brussa, Duna Verde, Levante, Ponente, Porto Santa Margherita). Anche il Friuli Venezia Giulia conserva le sue due bandiere blu: Grado (spiaggia principale, Costa Azzurra, Pineta) e Lignano Sabbiadioro Lido.

Sono 195 i Comuni italiani che hanno ottenuto in riconoscimento.

Oltre a Porto Tolle entrano Gozzano (Piemonte), Diano Marina (Liguria), Sestri Levante (Liguria), Montignoso (Toscana), Vico Equense (Campania), Isole Tremiti (Puglia), Melendugno (Puglia), Rocca Imperiale (Calabria), Tropea (Calabria), Siderno (Calabria), Alì Terme (Sicilia). Fra gli approdi entrano Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria), Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna), Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana), Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania). Perdono la Bandiera Blu il Porto turistico Marina di Policoro (Policoro, Basilicata) e la Marina del Nettuno.

La Liguria con 32 località guida la classifica delle Regioni davanti alla Toscana con 20 località e alla Campania con 19.

