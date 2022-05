ROVIGO - Per le auto elettriche in Polesine serve una spinta. La provincia di Rovigo, infatti, è all’ultimo posto in Veneto per percentuali di auto elettriche sul totale del parco circolante, appena il 2,1% rispetto alla media regionale del 3,4% e nazionale del 2,9%.



I NUMERI

In valore assoluto, fra tutte le 160.489 auto immatricolate in Polesine, solo 3.304 sono elettriche o ibride, mentre ben 40.096 sono Euro 3 o precedenti, quindi con almeno una quindicina di anni di vita, visto che lo standard Euro 4 è stato applicato a partire dal 2006, venendo poi sostituito già nel 2008 dall’Euro 5, mentre le auto nuove sono Euro 6 dal 2014. Anche su questo fronte emerge il ritardo polesano rispetto alle altre province venete, visto che la quota di un quarto, il 25% esatto, di auto vetuste è la più alta della regione, con una media del 21,1%. E la percentuale più alta il Polesine la sfoggia anche per quanto riguarda le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, ovvero con oltre trent’anni di onorato servizio, ben il 6,1% rispetto alla media regionale del 5,6%. Questa foto dei polesani al volante emerge da un’analisi del Centro studi di AutoScout24 su base dati Aci del 2021, che evidenzia come in tutto il Veneto crescano sensibilmente le auto ibride ed elettriche pur rappresentano ancora una quota minoritaria: e se a Rovigo si tocca la percentuale più bassa, il valore più alto è quello di Vicenza, dove quasi il doppio di quello polesano, il 3,9%.



FANALINO DI CODA

Per quanto riguarda, invece, le auto più datate ed inquinanti, ovvero quelle Euro 3 o inferiore, mentre Rovigo si guadagna il primo posto in termini percentuali, il numero assoluto più alto è quello di Verona, pari a ben 135.148. Il dato sull’anzianità dei veicoli circolanti si sposa con quello di una curiosa analisi che, seppur ormai datata, ne offre una spiegazione. Si tratta dell’indagine di Infodata del Sole 24 Ore su dati del Ministero dei trasporti del 2019 intitolata “In quale città rischiate di incontrare al volante più uomini col cappello?”. Ovvero, qual è il rapporto di over 75 che ancora sono in possesso della parente sul totale dei patentati della provincia. La risposta è Bologna, con 4,95%, ma in questa speciale classifica il Polesine, oltre ad essere al 18esimo posto su scala nazionale, era abbondantemente al primo posto in Veneto, con il 3,16 di ultrasettantacinquenni che ancora usavano la macchina o, quanto meno, lo potevano potenzialmente fare. Ora, però, fra crescita esponenziale del prezzo di gasolio, benzina e metano ed arrivo dei nuovi ecoincentivi la corsa all’auto elettrica o, quanto meno ibrida, sembra essere un’opportunità che in tanti vorranno cogliere.

Fra l’altro, sempre nella ricerca di AutoScout24 si sottolinea come le vendite di auto ibride ed elettriche stanno crescendo sensibilmente, tanto da rappresentare nei primi due mesi del 2022 il 41,2% sul totale di auto nuove. Inoltre, nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Veneto, rispetto al 2020, è quasi raddoppiato, con una crescita del +69,4%, passando da 64.264 a ben 108.878. Su questo fronte il Polesine quanto meno non è all’ultimo posto, visto che la crescita delle auto elettriche fra 2020 e 2021 è stata del 65,4%, superiore al 59,8% della provincia di Vicenza, anche se, a ben guardare, questo sembra essere l’effetto dello scatto iniziale già fatto da Vicenza, che non a caso è prima in Veneto per percentuale di auto elettriche.



LE COLONNINE

Ci sarebbe, poi, tutto il tema delle colonnine di ricarica, con le prime due non private installate nel capoluogo da qualche mese, da Asm Spa e Asm Set, una al Multipiano ed una all’interno del parcheggio delle rispettive sedi, in via Dante Alighieri. Anche su questo il Pnrr ha messo in campo 741,3 milioni di euro per sostenere fino al 40% dei costi di realizzazione delle colonnine di ricarica. Insomma, sul fronte dell’elettrificazione del parco circolante il Polesine di strada ne deve ancora fare parecchia.