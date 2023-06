ROVIGO - Nuove assunzioni: gli studi frenano l’entusiasmo, le previsioni fanno i conti con una realtà molto meno rosea. Sono quasi 700 in meno, infatti, i nuovi posti di lavoro rispetto alle previsioni sul trimestre giugno-agosto e i posti messi a disposizione dalle aziende del territorio sono in calo rispetto allo scorso anno. Questa è la fotografia occupazionale rilevata dal Bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e analizzata dalla Camera di commercio di Venezia e Rovigo, dove tra giugno e agosto le imprese assorbiranno 5.200 nuovi lavoratori a Rovigo e 30.300 a Venezia.

NUOVI POSTI DI LAVORO

Questo mese saranno 14.110 le nuove assunzioni previste a giugno a Venezia (640 entrate in meno rispetto allo stesso mese del 2022) e 2.060 le nuove assunzioni previste a Rovigo, in calo di 290 unità rispetto a giugno 2022. A Rovigo cala anche il dato previsionale del trimestre: le nuove assunzioni previste tra giugno e agosto saranno 5.200, in discesa di 680 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La tendenza dei dati di Venezia e Rovigo è quindi in riduzione, ma in linea con il dato regionale: le entrate in Veneto saranno 51.640 nel mese di giugno (meno 520 su giugno 2022) e 126.730 tra giugno e agosto (meno 520 sul trimestre giugno-agosto 2022).

I SETTORI

I dati di questo trimestre sono fortemente influenzati dai servizi turistici: sono proprio queste figure, insieme ai servizi alla persona, le più ricercate. «Nel periodo estivo - dichiara il Presidente della Camera di commercio di Venezia e Rovigo Massimo Zanon - i servizi di alloggio e ristorazione e i servizi turistici sono quelli che più cercano personale data la vocazione turistica delle due province, in particolare di Venezia».

Per quanto riguarda Rovigo, nello specifico, il settore in cui sono previste più assunzioni a giugno 2023 è quello dei servizi alla persona con 350 entrate (700 entrate previste nel periodo giugno-agosto 2023). Seguono i servizi di alloggio, ristorazione e turistici con 320 entrate (740 giugno-agosto 2023), il commercio con 260 entrate (600 giugno-agosto 2023), i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone con 190 entrate (500 giugno-agosto 2023), infine trasporto, logistica e magazzinaggio con 190 entrate (710 giugno-agosto 2023).

I PROFILI RICERCATI

Le imprese dimostrano forte interesse ad assumere giovani under 30: in entrambe le province i giovani rappresentano il 35% dei nuovi ingressi. Tra i profili più cercati, ci sono per il 32%, operai specializzati e conduttori di impianti, altrettanto per professioni commerciali e dei servizi, per il 12% dirigenti, specialisti e tecnici, per il 5% impiegati, per il 19% profili generici. Il titolo di studio non sarà una discriminante: solo l’8% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato, il 29% a personale con il diploma di scuola media superiore, il 20% a personale con qualifica o diploma professionale ed il 43% a personale che ha frequentato la scuola dell’obbligo. Il 24% delle imprese, infine, prevede di assumere personale immigrato. Per il 61% si tratta di contratti a tempo determinato e nel 15% dei casi le aziende prevedono di assumere con contratti stabili a tempo indeterminato o di apprendistato (5%).

SPECIALISTI CERCANSI

Le aziende faticano a reperire personale specializzato. Per una quota pari al 61% delle entrate, cioè dei nuovi posti di lavoro, viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Le figure con più difficoltà di reperimento sono legate all’area aziendale tecnica e della progettazione (64,4% di difficoltà di reperimento), all’area di produzione di beni ed erogazione del servizio (52,2%) e all’area della logistica (51,2%).