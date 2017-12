Arrigo Cipriani: il km 0 è solo una storiella per vendere

di Roberta Merlin

ROVIGO -86 anni,impeccabilmente elegante, nei giorni scorsi è stato al Salone del Grano della Camera di Commercio per festeggiare, assieme ad insegnanti e studenti, i 50 anni dell, intitolato alche aprì nel 1931, a due passi da piazza San Marco, il primo Harry's Bar.«Di restare, prima di tutto, delle persone. L'avanzata delledà sempre più spazio al, quello che prima facevano le mani dell'uomo ora troppo spesso viene delegato ai robot. Ma il mondo della ristorazione e dell'accoglienza ha bisogno di classe e cultura. Basti pensare ai, sono tutti automatizzati: unl'accoglienza deve essere calore, rapporto umano».«Penso sia tutto abbastanza assurdo. Laquella della tradizione, passa attraverso la semplicità e l'anonimato di chi la tramanda e la realizza. I veri piatti d'eccellenza li troviamo nelle osterie. Sto preparando un libro, una guida tra le osterie del Veneto. Non abbiamo bisogno dei francesi per raccontare dove si mangia bene a casa nostra».«Che è una cavolata. Il cibo ha bisogno di conservazione e refrigerazione per mantenersi. A parere mio, il chilometro zero è unache fa business».: se il biologico però viene fatto come si deve, è senza'altro qualcosa di positivo per la ristorazione e la nostra salute. Anch'io mi sono avvicinato al mondo dell'agricoltura. A Torcello, da qualche anno, ho rispolverato la tradizione di quella terra e coltivo infatti carciofi».Raccontando al turista la storia del nostro territorio e delle nostre bellezze. Ormai a Venezia i turisti arrivanoe non sanno nemmeno cosa vedono. Non è turismo, è transumanza. Bisogna farli innamorare della nostra cultura:, è l'uomo che deve parlare, creare curiosità. Basti pensare che chi ha costruito piazza San Marco sapeva che non l'avrebbe mai vista conclusa. Questa è lo spirito, investire per la cultura, per il futuro. Così si crea turismo».«Se mi chiede come si diventa une rispondo che basta avere. A me bastano 48 ore per insegnare a un giovane che abbia passione a diventare un bravo barman».«Nessuno dei due. Lo stesso vale per i fast food. Semplicità e tradizione: la cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo. Gli americani non ci devono insegnare niente al riguardo».