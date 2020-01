Latitante da 2 anni e mezzo per rapina e lesioni preso in officina mentre fa riparare l'auto

ROVIGO - Finisce la latitanza del condannato. L’uomo, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla procura il 17 luglio 2019 (doveva scontare 2 anni e 21 giorni per rapina e lesioni aggravate in concorso commessi il 12 dicembre 2015 ai danni del titolare del negozio “ni hao” di rovigo) si era reso irreperibile da mesi.



I carabinieri del nucleo investigativo , sono riusciti a rintracciare il “ricercato” in un’officina meccanica di Arqua’ Polesine mentre stava tentava di far riparare un’auto: con la collaborazione di una pattuglia del Radiomobile soo riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto. Si tratta di Ilie Fanica, 31 anni, romeno, domiciliato a Crespino, ora rinchiuso in una cella della casa circondariale di Rovigo.



