Allarme per un fagotto sospetto nell'Adigetto: ma non era quel che sembrava

ROVIGO - Un involucro sospetto, che galleggiava in modo macabro nelle acque dell'Adigetto, il canale che bagna Rovigo, poco distante dal ponte di viale Porta Po, chiamato “ponte del Bassanello”. La segnalzione è stata data durante la mattina, da parte di un passante lungo la vicina pista ciclabile che ha temuto che potesse trattarsi di un corpo, o parti di esso, staccate e infagottate in una coperta con una parte in plastica nera. Se non addirittura il corpicino di un neonato.

Il dubbio, in effetti, dal modo in cui galleggiava poteva anche sorgere. Ed è per questo che polizia e vigili del fuoco sono subito accorsi, pochi minuti prima delle 10.30, per effettuare le manovre di recupero e di apertura del “pacco sospetto”. Fortunatamente, una volta tirato in secca il grosso fagotto, è stato poi accertato che all'interno della coperta, chiusa con una corda, vi era un altra coperta. Probabilmente, effetti personali di un senzatetto che aveva forse trovato riparo sotto il ponte ed al quale erano poi caduti in acqua.