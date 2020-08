Veneto più "verde", oltre 10.000 alberi piantumati su proposta del polesano Azzalin

ROVIGO - Sono ben 116 i Comuni veneti che hanno aderito al progetto regionale "Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana" e che stanno piantumando oltre 10mila nuovi alberi. Quattordici dei 116 Comuni sono polesani.

Ha espresso soddisfazione per la buona riuscita del progetto il conisgliere regionale del Partito democratico Graziano Azzalin che aveva presentato in aula a Palazzo Ferro Fini un apposito emendamento.

"Ad oggi, sono state messe a dimora ben 10.172 nuove piante in tutta la regione - ha ricordato Azzalin -. La proposta di stanziare fondi a livello regionale per la piantumazione di nuovi alberi è divenuta realtà grazie al suggerimento che avevo proposto con un mio emendamento inserito nel Collegato al bilancio nel dicembre 2017. Una scelta che inizialmente era stata quasi sottovalutata nella sua portata. Sono felice del meccanismo virtuoso che ho messo in moto: rifarei quella proposta altre mille volte, contento del risultato ottenuto per il nostro territorio e per l’ambiente. Mi appello ai sindaci che ancora non hanno aderito al progetto affinché lo estendano al proprio Comune. E nel prossimo bilancio regionale proporrò di stanziare 5 milioni per il verde in Veneto". © RIPRODUZIONE RISERVATA