FRATTA POLESINE - La comunità di Fratta Polesine e non solo, piange per la scomparsa di Adriano Campion, storico imprenditore, assieme al fratello Otello, della omonima ditta, che da quasi 60 anni, produce pali per l'illuminazione, vendendoli in tutta Italia e anche all'estero.

Adriano Campion, morto domenica sera a 85 anni, lascia in eredità alla sua amata Fratta, tantissimi bei ricordi, ma soprattutto il vanto di avere un'azienda conosciuta in tutto il mondo. «Questa ditta è l'orgoglio della nostra piccola cittadina - afferma Alvaro Stecca, grande amico della famiglia Campion -. Ricordo ancora, quando qualche anno fa, mi trovavo in vacanza assieme a mia moglie nelle Marche e vedendo un palo della luce marchiato Campion, le dissi quanto fosse soddisfacente vedere a così tanti chilometri di distanza, un manufatto che portava il nome di Fratta. L'azienda di famiglia Campion è cresciuta tantissimo nel tempo, arrivando ad avere un centinaio di operai, oltre ai vari impiegati. E' conosciuta anche per avere montato diverse torri faro in alcuni importanti stadi di calcio italiani. Da ultimi quelli di Monza e Spal, ma anche svariati all'estero».



DI PADRE IN FIGLIO

I fratelli Adriano e Otello Campion hanno proseguito la tradizione di lavoratori del ferro, ereditata dal padre Dino, che era carpentiere e maniscalco, e precedentemente dal nonno Fortunato, che era un maniscalco. A Fratta, nei primi anni Sessanta, i fratelli Adriano e Otello Campion, hanno realizzato, in quella che era la carpenteria del padre Dino, i primi esemplari di pali rastremati saldati per illuminazione. Dopo pochi anni, questa linea produttiva, frutto della creatività e dell'ingegno dei due giovani, divenne una vera e propria azienda. Anno dopo anno, questa realtà è cresciuta e oggi è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pali e torri monotubolari in acciaio e accessori per illuminazione, arredo urbano, trasporto energia, telecomunicazioni, segnaletica. Pali Campion Srl si estende su di un'area di 50mila metri quadrati, utilizzando attrezzature innovative, con un organico di esperti e qualificati dipendenti. Pali Campion è una società a socio unico, di proprietà 100% della holding di famiglia Hfc Spa. Il management dell'azienda è a carattere familiare con le funzioni suddivise tra i sei fratelli e cugini. Amministratore delegato e direttore operativo è Mirko Campion, amministratrice delegata e commerciale per l'Italia è Eleonora Campion, alle risorse umane e impianti c'è Antonella Katia Campion, al commerciale ed export Emanuele Campion, agli acquisti Erika Campion, alle spedizioni Annalisa Campion.

RICONOSCIMENTO

Tra i tanti bei momenti vissuti di recente dalla ditta Campion, tre su tutti spiccano per le emozioni avute: nel 2013 la medaglia d'oro ricevuta dalla Camera di Commercio di Rovigo, per Fedelta' al lavoro, progresso economico e il Premio aziendale per lo sviluppo economico e sociale veneto, da parte di Unioncamere Veneto; il 7 giugno 2014, la grandiosa festa a villa Cagnoni Boniotti di Gognano di Villamarzana, per i 50 anni di attività. Adriano Campion lascia la moglie Luisa, i figli Katia, Emanuela, Mirko, la nuora Stefania, i generi Fabrizio e Fabio, i nipoti Lara, Eleonora, Nikolai, Tommaso, Linda e Greta. La salma di Adriano Campion è stata sistemata nell'oratorio di San Liberato, per ricevere i saluti degli amici. Il funerale verrà celebrato stamane alle 11, nella chiesa parrocchiale dei santi apostoli Pietro e Paolo.