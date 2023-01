ADRIA - La ditta Vieditalia di Mirano si è aggiudicata l'appalto degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali di Adria e delle frazioni. La società miranese ha presentato una offerta di 207.174 uro, con un ribasso percentuale del 5,99 per cento sull'importo posto a base di gara. A questi soldi dovranno essere aggiunti 3.607 euro per oneri di sicurezza, per un importo totale di 210.782 euro, oltre all'iva al 22%, pari a 46.372 euro. Cinque gli operatori economici che erano stati invitati a partecipare a questa procedura di negoziazione telematica mediante proposta di offerta. Solo due le offerte presentate. Parte del contratto potrà essere subappaltato a terzi.



L'Amministrazione comunale sul fronte della manutenzione stradale, per questa operazione, ha messo in preventivo 300mila euro, accendendo un mutuo di pari importo con Cassa Depositi e Prestiti di Roma. Si dovrebbe intervenire in maniera equa nelle varie zone del territorio comunale, mentre la sequenza sarà dettata dall'urgenza degli interventi. In città gli interventi interesseranno via della Pace e riviera Amolaretta. In alcuni tratti di via della Pace saranno messi in quota i chiusini e le caditoie, prima dell'asfaltatura, mentre in strada Amolaretta saranno realizzati anche due passaggi pedonali rialzati, per garantire la riduzione della velocità dei veicoli e garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti.



INTERVENTI NELLE FRAZIONI

Nelle frazioni di Ca' Emo, Fasana e Bottrighe verranno asfaltati i tratti più critici delle carreggiate. A Ca' Emo e Fasana i cantieri riguarderanno riviera Eloisa e via Ramalto. A Bottrighe l'intervento riguarderà le strade Spolverin, Molinterran, Piantamelon e Dante. È invece ancora in attesa di risposte una parte degli abitanti di via monsignor Pozzato, soprattutto i residenti che si affacciano lungo la carreggiata, direzione Adria-Cavarzere, nel tratto compreso tra la rotatoria e il cavalcaferrovia. Tutta l'arteria è stata asfaltata, eccetto il corridoio davanti alle loro abitazioni. «Onestamente ci sentiamo presi in giro e chiediamo delle risposte» - commentano amaramente i residenti. La striscia d'asfalto era già stata sottoposta anni fa ad un primo intervento di restyling che aveva interessato però solo il 50 per cento della carreggiata. Qualche settimana dopo erano state sottoposte a un trattamento a base di asfalto entrambe le carreggiate verso Loreo, rotatoria compresa.



PROTESTE A PASSETTO

Sono in attesa di risposte anche gli abitanti di località Passetto. Mesi fa il sindaco aveva annunciato un nuovo progetto per la viabilità in zona; ma al momento non si registra nessuna novità. L'elaborato dovrebbe servire a ammorbidire le proteste dei residenti che sin dal primo momento hanno contestato, anche con dure prese di posizione e manifestazioni in loco, la bretella che è stata costruita in zona per by-passare il vecchio ponte pericolante sullo scolo consorziale Bresega.