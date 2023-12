ADRIA - (G.Fra.) L'ambulanza fa retromarcia e investe una 79enne. È accaduto ieri, giornata di mercato, attorno a mezzogiorno, in corso Vittorio Emanuele Sud, all'altezza del bar Cristallino, a un mezzo del 118, che si trovava in zona per soccorrere una persona caduta a terra dopo uno svenimento. L'anziana, parente di un medico dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli, era appena uscita dalla sua abitazione di galleria Massimo quando è stata presa in pieno dal mezzo di soccorso. L'autista dell'ambulanza, una donna con alle spalle una lunga esperienza, non si è accorta che l'anziana stava passando dietro al veicolo, che l'avrebbe così urtata lateralmente facendola cadere a terra dopo che con il capo ha sbattuto contro la fiancata dell'ambulanza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. La 79enne è stata subito trasportata all'ospedale di Rovigo in codice rosso. Preoccupa un versamento esteso al capo, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'ambulanza che ha investito la signora era appena accorsa nei pressi del bar per soccorrere un ex assessore di palazzo Tassoni. Dopo aver caricato l'ex referente di giunta, stava facendo manovra per ripartire.



GLI ACCERTAMENTI

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Adria, coordinati dal comandante Pierantonio Moretto. Immediato quindi l'arrivo di un'altra ambulanza e la presa in carico della paziente. Quello di ieri è il secondo incidente in settimana che vede coinvolto un mezzo di Croce Verde Adria, l'ente di pubblica assistenza che gestisce tutte le ambulanze del 118 in Polesine. Il primo si era verificato a Baura (Ferrara) martedì. In quella circostanza, l'autista, l'infermiere e il paziente, oltre che il guidatore dell'altro mezzo, un camion, erano rimasti feriti. «Un'altra giornata difficilissima - la nota di Croce Verde - segnata da un grave incidente dopo quello di martedì scorso, in una settimana davvero sfortunata. Nei pressi del centro di Adria è avvenuto un incidente che ha coinvolto un'ambulanza con a bordo una nostra autista e una signora che passeggiava in questa zona. La dimostrazione che, anche in presenza di autisti professionisti con un bagaglio importante di ore di guida, anche in emergenza, all'attivo, un incidente può malauguratamente capitare. Siamo costernati per l'accaduto ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla signora ferita e alla sua famiglia».