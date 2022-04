ROVIGO - Pnrr per un Paese più verde, rinaturalizzazioni, green economy, contrasto al cambiamento climatico. A parole l’ambientalismo regna. Con la siccità che sta attanagliando da mesi il Polesine e rende i fiumi l’ombra di loro stessi, con l’inquinamento alle stelle, difficile trovare qualcuno che non sia d’accordo sul fatto che gli alberi diventano una risorsa ancor più preziosa. A parole. Nei fatti la realtà è d iversa. Centinaia di alberi d’alto fusto sono stati abbattuti lungo gli argini dell’Adige, un ecosistema s ul quale è stata effettuata quella che si chiama “pulizia”, ma si è tradott a in uno scempio. Il taglio brutale è avvenuto in un appalto del Genio civile Se il criterio per la “pulizia” è il massimo ribasso, «non possiamo chiedere molto di più di quello che è stato fatto» , spiega il presidente del Wwf di Rovigo Eddi Boschetti, in veste, tra l’altro, di addetto ai lavori. E quello che è stato fatto è l’abbattimento di centinaia di alberi, alcuni con tronchi con diametri di mezzo metro, altro che pulizia: le cataste lungo l’argine sono impressionanti. E in tanti si sono affacciati a guardare con sconcerto l’accaduto. Che poi, anche per il rischio idrogeologico , segare alle radici alberi che crescono lungo le sponde , è il contrario di quello che serve per rafforzare le arginature. La beffa è che cespugli e ramaglie sono state risparmiate e sono ancora lì, protese verso l’Adige.



I COMMENTI



Sulla vicenda, sulla quale il Comune non ha competenza, l’assessore all’Ambiente Dina Merlo non rilascia dichiarazioni , ma eloquente è il suo gesto di allargare le braccia. Boschetti, invece, entra nel merito: «Si tratta di un grosso appalto che prevede la pulizia dell’intero tratto arginale da Badia fino al mare. Da oggi (ieri, ndr) i lavori, eseguiti da Badia fino a Boara, sono stati sospesi e riprenderanno in autunno. Si tratta di lavori autorizzati dall’Unità organizzativa forestale della Regione perché periodicamente serve una messa in ordine delle alberature e questo avviene una tantum. Chiaramente l’impatto c’è, anche dal punto di vista naturalistico. Come associazione abbiamo concordato dei criteri con il Genio c ivile come quello di lasciare una percentuale di legno lungo l’argine e di non eseguire i tagli quando siamo nel pieno della nidificazione con in più una sospensione per riprendere i lavori in autunno. Bene, inoltre, che siano stati usati macchinari che non rovinano il fondo, visto che si tratta di un bosco ceduo: in qualche anno vedremo gli alberi come prima».

Lungo l’argine di Boara, però, l’impatto è stato diverso: lì si sta facendo una potatura . «A Boara sta intervenendo Veneto agricoltura - chiarisce Boschetti - ed è il mio cantiere. Noi lavoriamo con fondi regionali più ridotti che però non bastano per l’intero tratto. Quello che è negativo è che si usi il criterio dell’affidamento a ditte private: il privato, che paga anche una concessione per questi lavori, deve realizzare degli utili e li realizza tagliando il più possibile nei limiti delle prescrizioni».