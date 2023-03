Il 10eLotto premia il Veneto con 68mila euro: record a Porto Viro con 24mila euro

Il 10eLotto premia il Veneto, con vincite complessive per 68mila euro: a Porto Viro, in provincia di Rovigo, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 24mila euro, a cui si aggiunge un 4 Doppio Oro da 16mila euro a Garda, in provincia di Verona. Infine si festeggia con un 8 Oro da 10mila euro a Verona, mentre a Castello di Godego, in provincia di Treviso, sono stati vinti due 3 da 9mila euro ciascuno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 785 milioni dall'inizio dell'anno.