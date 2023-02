Veneto baciato dalla dea della fortuna. Vinti 34.500 euro al 10eLotto

TREVISO/ROVIGO - La dea bendata della fortuna bacia il Veneto con una vincita complessiva di 34.500 euro al 10eLotto. A San Biagio di Callalta sono stati vinti 22.500 euro grazie alla modalità "Extra". E ad Ariano nel Polesine, un fortunato ha vinto 12mila euro con un 6 "Doppio oro". L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 597,6 milioni dall'inizio dell'anno.