Covid, arriva l'assistente virtuale per i venetI. informazioni in chat sui punti tampone

Un'«assistente virtuale» su Facebook per avere informazioni sul Coronavirus è stata avviata in Veneto attraverso il progetto di comunicazione "ViralVeneto", per fornire ai cittadini tutte le informazioni essenziali sui punti tampone in modo semplice, diretto e personalizzato.

Si possono ricevere via chat risposte su orari, accessi, modalità di prenotazione e contatti di tutti i punti tampone, indicazioni sull'ultimo Dpcm o altre domande. Per utilizzare l'assistente virtuale bisogna aprire la chat Messenger di Facebook su ViralVeneto, cliccare sul pulsante "Inizia", e si potrà interagire con il bot che fornirà tutte le risposte.

