Maltempo, donna dispersa per in Val di Fassa: recuperato il cadavere

TRENTO - È stato recuperato nel pomeriggio il corpo della donna dispersa in valle di Fassa, in Trentino, dopo essere stata travolta dalle acque del rio San Nicolò, esondato a causa delle precipitazioni intense. Secondo le prime informazioni, la turista 60enne, donna era assieme al marito, stava passeggiando in località alle Cascate, nella zona di Malga Crocifisso, quando si è verificata la tragedia.



A causa del maltempo altre persone, circa una ventina, risulterebbero isolate.

