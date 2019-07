Sono ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il, abbattutosi ieri sera ae gran parte della provincia, che ha causato laOltre 50 le richieste d'intervento alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. Molte richieste si sono risolte appena passata la forte perturbazione.Gli interventi più salienti: a Vicenza in contrà San Marco intorno alle 23 unha innescato unsuldi una casa di interesse storico. I pompieri accorsi con tre automezzi tra cui l'autoscala, hanno lavorato tre ore per spegnere le fiamme che hanno interessato parte del sottotetto e mettere in sicurezza l'abitazione. Sempre in città ilin via dell'Edilizia. Ad Arcugnano un'da unache ne impediva il passaggio. In via Fratta ad Arzignano la rimozione di alcune. Sempre ad Arzignano in via dell'Industria il distacco di parte della guaina di un tetto di un'azienda.Interventi per taglio rami, piante, rimozione elementi pericolosi e danni d'acqua a: Vicenza, Montebello, Arzignano, Arcugnano, Malo, San Vito di Leguzzano, Creazzo, Vicenza, Altavilla, Sovizzo, Isola Vicentina, Chiampo, Roana, Montecchio Maggiore, Costabissara, Brogliano, Schio, Trissino, Castelgomberto, Montegaldella.