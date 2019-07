IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA - Gigantesco incendio in corso a Brendola in via Orla, in zona industriale: ha preso fuoco un'azienda di vernici. Dallo stabilimento si alza un'enorme colonna di fumo, la cui natura, dati i materiali trattati dal'azienda, potrebbe essere tossica. I vigili del fuoco sono già sul posto.Il funo ha invaso anche la vicina autostrda A4 che è stata chiusa.