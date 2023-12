Trento. Si arrampica sulla gru per protesta: «Sono regolare ma sono bloccato dalla burocrazia, voglio solo lavorare»

TRENTO - Un uomo di 34 anni si è arrampicato su una gru in via Santa Croce a Trento per protesta. È accaduto questa mattina, giovedì 21 dicembre, verso le 8.

Gli agenti, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, sono riusciti a far scendere l'uomo e lo hanno accompagnato in Questura. Il 34enne, di cittadinanza ghanese, è stato verificato, ha i documenti in regola per stare in Italia e risulta domiciliato a Trento: chiede di poter lavorare ma è invischiato in un empasse burocratico dal 2016, quando ha iniziato a fare richiesta di protezione internazionale.

La Commissione competente per territorio, che ha sede a Verona, ne ha sempre rigettato la richiesta. L'ultima domanda in ordine temporale è stata presentata dal 34enne lo scorso ottobre e se ne attende l'esito. In Questura, dove l'uomo è stato raggiunto anche dall'avvocato che ne segue il caso, è stata assicurata la massima collaborazione nel sollecitare la risposta della Commissione, unico istituto che può eventualmente sbloccare la situazione. Sul piano penale, invece, il 34enne potrebbe rischiare una denuncia per procurato allarme.