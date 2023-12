Venezia. Protesta degli universitari sotto il palazzo della Regione: «Stanziare più soldi per le borse di studio»

VENEZIA - Hanno chiesto di essere ascoltati, considerati e aiutati, gli studenti che questa mattina, martedì 12 dicembre, si sono riuniti sotto le finestre del Consiglio Regionale, a Venezia, dove era in corso la votazione del Documento di Economia e Finanza Regionale.

L'Unione degli Universitari (Udu) e la Rete degli studenti medi hanno colto l'occasione per denunciare la mancanza della copertura delle borse di studio dell'anno scorso e i nuovi idonei non beneficiari delle graduatorie di quest'anno, oltre alla complessiva ristrettezza dei fondi impegnati per i giovani. «Sono anni che presentiamo emendamenti e che ascoltiamo false promesse da parte di questa giunta, nel mentre i problemi si accumulano e diventano sempre più ingestibili, siamo stanchi. Per l'Ateneo di Verona le graduatorie definitive usciranno a giorni, ma ci sono ancora studenti che aspettano le coperture dello scorso anno, con tutte le difficoltà che ne derivano per centinaia di noi che ne avevano i requisiti» ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice dell'Udu Verona, che ha sottolineato come, da parte della politica manchi una progettualità che tenga conto dei bisogni degli studenti.

Gli universitari hanno presentato i numeri di quella che da tempo definiscono come una vera e propria emergenza del diritto allo studio. A Venezia in mille attendono le borse di studio dello scorso anno, a cui si devono aggiungere 464 idonei non beneficiari dello Iuav e 900 cafoscarini che, si stima, resteranno scoperti nell'anno accademico 2023-2024. La situazione peggiora a Padova, dove quest'anno gli studenti che avrebbero diritto alla borsa di studio ma che non la riceveranno a causa della ristrettezza dei finanziamenti sono più di 2600.