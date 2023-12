Padova. Studenti in protesta per la Palestina: si chiudono le porte di palazzo Bo, cordone della polizia

PADOVA - Attimi di tensioni oggi pomeriggio, 12 dicembre, tra universitari e forze dell'ordine. Durante la protesta per la Palestina gli studenti hanno provato ad entrare al Bo e gli agenti del II Reparto mobile li hanno caricati lievemente per impedire l'ingresso.

Gli universitari hanno consegnato al Senato accademico un appello per il cessate il fuoco a Gaza, chiedendo che venisse sottoscritto da tutti i senatori del Bo. Non avendo ricevuto risposta hanno preteso inutilmente di parlare con la rettrice Daniela Mapelli. Dopo un'ora passata faccia a faccia con gli scudi delle forze dell'ordine, gli studenti si sono mossi in corteo per le piazze finendo con un presidio in piazza dei Signori. (video di Marco Miazzo)