TRENTO - Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa, nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è stato, secondo quanto appreso, l'ex marito con cui ha avuto una bambina. L'uomo si è trovato davanti al donna riversa sul letto macchiato di sangue. Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno.

Secondo i primi rilievi sembra che la donna sia deceduta da almeno due giorni. Si sta aspettando comunque l'esito dell'esame autoptico preliminare svolto dal medico legale. La pm, Patrizia Foiera, sta interrogando più persone. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trento.