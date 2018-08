Traffico, weekend da bollino rosso. Stop ai tir da venerdì a domenica

Primo weekend di esodo d'agosto e traffico da bollino rosso sulle tratte autostradali gestite da Cav (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). ​Stop a tir da venerdì 3 agosto pomeriggio a domenica sera. La Società Concessionaria prevede infatti anche per questo fine settimana la possibilità, causata da eventuali incidenti, di code e rallentamenti, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando si concentreranno la maggior parte delle partenze dei vacanzieri. Cav ha previsto per questo fine settimana un bollino rosso per traffico critico, che riguarderà domani, venerdì 3, specie in direzione Trieste e sabato 4 agosto, in entrambe le carreggiate (direzione Milano e Trieste), dove potranno verificarsi incolonnamenti in particolare tra Padova est e il bivio tra la A4 e la A57 e in corrispondenza della barriera autostradale di Venezia-Mestre.



Domenica 5 agosto giornata da bollino giallo con traffico intenso in entrambe le direzioni, mentre lunedì 6 gli ultimi rientri del fine settimana, uniti alla ripresa del traffico feriale, provocheranno ancora qualche possibile rallentamento o coda in direzione Milano, soprattutto nella mattinata, con una ulteriore mattinata da bollino giallo. In particolare, in base ai dati statistici, le previsioni parlano di un picco di traffico sabato in A4 direzione Trieste.



Nella stessa direttrice, lo scorso anno, sul Passante di Mestre e sempre nel primo sabato di agosto, si sono registrati quasi 60.000 transiti, corrispondenti a un traffico superiore di oltre l'80% rispetto a quello che mediamente interessa la carreggiata est in un sabato normale. Le tre corsie della A4 sono comunque in grado di smaltire efficacemente questa mole di traffico, anche grazie alla ridotta presenza di mezzi pesanti. Per i mezzi pesanti è vietata la circolazione in autostrada domani dalle ore 14 alle 22.00, sabato 4 dalle 8 alle 22 e domenica 5 dalle 7 alle 22.

