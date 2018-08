Tutti in ferie: 7 km di coda verso il confine, attivato il by pass della A4

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI e VENETO - Con l’incremento del traffico e delle code in autostrada, soprattutto alla barriera di Trieste Lisert, alle 15 del pomeriggio quando la coda in uscita era di 7 chilometri. Autovie Venete hadalla A4 verso la A34 Villesse Gorizia per sdoppiare il traffico e alleggerire la A4 nel tratto Villesse Trieste.Tutta la mattinata di oggi, sabato 4 agosto, e anche le prime ore del pomeriggio il traffico è stato super intenso, con transiti superiori ai 2mila veicoli ora in direzione Trieste e una, non ferme, ma che procedevano a singhiozzo si è sviluppata fra San Donà di Piave e il Bivio della A4. Alle 15 del pomeriggio la situazione era inalterata, salvo l’aumento delle code alla. Code in uscita anche a Redipuglia, Villesse eOltre 200 le persone al lavoro sulle 24 ore fra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico dotati, questi ultimi, di 25 automezzi di cui 16 furgoni; 2 pick-up attrezzati con “forche” per sollevare veicoli; 3 scooter utilizzati nei tratti di cantiere; 2 veicoli di servizio. Potenziati anche i servizi didislocati in modo strategico per poter intervenire rapidamente e liberare le corsie dai veicoli guasti o incidentati e attivati i due, uno in Friuli Venezia Giulia a San Giorgio di Nogaro e uno in Veneto a San Donà di Piave.