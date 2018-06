Musica ad alta quota: torna il festival “I Suoni delle Dolomiti” /Programma

di Valentina Russo

Le più belle cime delle Dolomiti trentine, che svettano su luoghi incantevoli, e la musica di grandi artisti, che si infila tra sentieri: è la formula vincente del festival, che da sabato 30 giugno a venerdì 31 agosto tornerà a regalare meraviglia. L'edizione 2018, la ventiquattresima, conta 25 appuntamenti con musicisti da tutto il mondo. Concerti che avranno come cornici radure, conche, formazioni rocciose, raggiunte a piedi da pubblico e artisti, in cammino tra pascoli e boschi. Il cartellone è un mix di generi musicali, eventi e progetti.GLI ARTISTISi comincia con un nome che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che da solo e al fianco di David Crosby,