di Angela Pederiva

Questa è la storia di un'. Non basta unaperché uno spacciatore algerino, tristemente noto aper fatti di droga e di violenza, venga rispedito nel suo Paese: ogni volta che un poliziotto o un giudice ci prova, viene fatta valere una legge che ne vieta il rimpatrio. L'ultimo caso è emerso ieri, attraverso una sentenza della Cassazione, che ha accolto l'ennesimo ricorso presentato da Mohamed Amine ChelbiNon li ha sempre vinti tutti, questo 28enne che da anni fa parlare di sé le cronache beriche, ma evidentemente la pervicacia nel proporli ogni tanto dà i suoi frutti. Per esempio nel marzo del 2014 la Suprema Corte aveva rigettato la sua richiesta di ripristino dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, revocato a dicembre del 2013 in favore della custodia cautelare in carcere in quanto il magrebino si era reso irreperibile e continuava a delinquere: «La negativa personalità dell'imputato risulta lumeggiata dagli atti trasmessi dal pubblico ministero di Vicenza, indicativi di una attività delittuosa», aveva sottolineato il Tribunale della Libertà di Venezia...