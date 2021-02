Spostamenti fra regioni vietati, ma resta il rebus delle seconde case: si può andare o no?

Gli spostamenti tra Regioni restano vietati, se non per ragioni di lavoro, salute e urgenza o per raggiungere il proprio domicilio, residenza o abitazione. Questa norma, appena prorogata fino al 27 marzo, con ogni probabilità verrà inserita anche nel nuovo Dpcm che scadrà il 6 aprile. Dunque anche a Pasqua non sarà possibile andare a trovare parenti o amici fuori dalla propria Regione, indipendentemente dal colore: il divieto vale anche per le zone gialle.

Seconde case



In base alle indicazioni dell'ultimo Dpcm resta invece possibile andare nelle seconde case fuori dalla propria Regione. Ma a condizione che si muova un solo nucleo familiare. E' invece vietato raggiungere le seconde case che si trovano nelle zone rosse e in quelle arancione rafforzato. In più bisogna controllare le ordinanze comunali e provinciali che potrebbero introdurre ulteriori restrizioni.

