VENEZIA Chi ha pianto di più i morti per Covid? Una fotografia dei decessi avvenuti in Italia a partire dal marzo 2020, appena scoppiata l'emergenza pandemica, arriva dall'Iss, l'Istituto superiore di sanità, che ha messo in fila i numeri regione per regione. Lo studio del 27 gennaio, poi aggiornato allo scorso 30 marzo, indica chiaramente l'anomalia veneta: oltre 8.200 vittime in cinque mesi. Anzi, l'anomalia del Nordest. Perché, tenuto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati