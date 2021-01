Scuola, i genitori rinunciano al ricorso Tar per la riapertura

È stata rinviata, per rinuncia dei ricorrenti, l'udienza in Camera di consiglio per la sospensiva davanti al Tar del Veneto dell'ordinanza con cui la Regione aveva disposto la didattica distanza al 100% per le scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Salute, Manuela Lanzarin. Ieri l'Avvocatura regionale aveva depositato una memoria in cui conferma l'apertura delle scuole il primo febbraio.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Covid e scuola, oggi torna in aula un milione di studenti, ma... ITALIA Covid, al via nel Lazio richiami per i primi vaccinati e gli over 80... SCUOLA Scuola, da lunedì rientro in aula in cinque Regioni:... LO SCENARIO Vaccino Covid, rallenta campagna: 1,3 milioni di vaccinati, ma... LA PROTESTA Scuola Roma, occupato il liceo Kant. La preside: «La scuola non... VIDEO Roma, occupato il liceo Kant: tensioni con le forze dell'ordine ROMA Covid, allo Spallanzani vaccinazione di massa di medici e infermieri... LO SCENARIO Covid e scuola, l’allarme dell'Unesco: milioni di giovani...

Il Tar ha comunque deciso di rinviare l'udienza di merito al 24 marzo prossimo per decidere comunque sulla legittimità dell'ordinanza. Il 17 gennaio scorso i giudici amministrativi avevano respinto la richiesta di sospensiva urgente dell'ordinanza regionale, rinviando alla camera di consiglio odierna.

I genitori

Alcuni genitori che si sono associati al ricorso contro la Regione Veneto dichiarano: «Non abbiamo assolutamente rinunciato al ricorso, anzi il giudice che poteva chiudere la questione visto che la scuola riprende ha deciso di andare comunque a sentenza, sentenza che chiarirà se l’ordinanza di chiusura delle scuole era legittima o no, e che servirà da guida per il futuro. Oltre ai 15 ricorrenti di Vicenza se ne sono aggiunti altri 39 sabato scorso con avvocato Cester di Padova»

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA