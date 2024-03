Scuola, calendario 2024-2025: in classe da 11 settembre a 7 giugno. Anno fortunato per i ponti: 4 giorni per il Primo maggio, 3 per Ognissanti e Liberazione

VENEZIA - La prima campanella? Mercoledì 11 settembre 2024. L'ultima? Sabato 7 giugno 2025 (ma 28 giugno 2025 per le scuole dell'infanzia). Ecco le date di inizio e fine dell'anno scolastico 2024/2025 in Veneto. Il calendario è stato approvato dalla Regione, su proposta dell'assessore Elena Donazzan. In aggiunta alle festività obbligatorie, come l'8 dicembre e il 2 giugno, sono state decise anche queste ulteriori sospensioni: sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di Ognissanti); da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 (vacanze natalizie, più domenica e lunedì 6 gennaio); dal lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025 (Carnevale e mercoledì delle Ceneri); da giovedì 17 aprile a sabato 19 aprile 2025 (vacanze pasquali, più domenica 20 che è pasqua e lunedì 21 che è Pasquetta); sabato 26 aprile 2025 (ponte della Liberazione); venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 (ponte della Festa dei Lavoratori).