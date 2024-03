Veneto Regione Europea dello Sport 2024: impiantistica sportiva e un’ondata di eventi

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab

Promuovere lo sport come strumento di benessere dell’individuo e motore per una sana vita sociale della comunità: un impegno che il Veneto continuerà a portare avanti anche nei prossimi mesi, nell’anno del riconoscimento a Regione Europea dello Sport 2024, prestigioso titolo assegnato da Aces Europe, associazione no profit che lavora in sinergia con la Commissione Europea per lo sviluppo di politiche sportive sul territorio dell’UE. Il lancio ufficiale dell’annualità si è tenuto lo scorso 16 marzo nell’ambito del convegno “L’S-Factor del Veneto”, ospitato da Sport Expo alla Fiera di Verona, durante il quale è stato annunciato lo stanziamento di oltre 27 milioni di euro per l’impiantistica e gli eventi sportivi sul territorio.

L’investimento sugli impianti

Il Veneto è atteso da un 2024 all’insegna dello sport. La nomina a Regione Europea dello Sport porterà infatti la regione a diventare l’epicentro di una serie di eventi volti a promuovere la pratica sportiva, con robusti investimenti nel settore. L’Assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, ha infatti annunciato che 24,7 milioni di euro sugli oltre 27 stanziati nei prossimi mesi verranno utilizzati per migliorare l’offerta degli impianti sportivi presenti sul territorio, sia rimettendo a nuovo e potenziando strutture già esistenti, sia creandone di nuove: una scelta che mira, dunque, sia a supportare gli sportivi, alzando il livello di eccellenza di impianti già presenti sul territorio, sia a far avvicinare allo sport un numero maggiore di cittadini, creando strutture in contesti che oggi ne sono sprovvisti.

Le risorse per lo sport come strumento di inclusione

Gli altri 2,3 milioni saranno invece utilizzati per attività di promozione dello sport, puntando ad allargare la platea di praticanti nella regione. Verranno, così, acquistate attrezzature sportive, e contemporaneamente organizzati eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con il progetto Scuola e Sport e con le associazioni che promuovono lo sport tra le persone con disabilità.

“Il territorio ospiterà oltre mille appuntamenti”, ha spiegato l’assessore Corazzari nel corso del convegno, aggiungendo: “La pianificazione che ci accompagnerà per tutto il 2024 conferma la grande attenzione che la Regione Veneto riserva allo sport, promuovendolo in tutte le sue forme, dai dilettanti ai professionisti, e rendendolo sempre più accessibile. Non mancherà un’offerta variegata, inclusiva di qualsiasi disciplina, che sono sicuro contribuirà a onorare il prezioso riconoscimento attribuitoci da Aces Europe”.

“Lo sport riesce a unire dove altri dividono, e proprio per questo favorisce la crescita di realtà associative, con un'attenzione particolare al mondo giovanile e a quello della disabilità, incoraggiando il coinvolgimento e l’inclusione di tutte le fasce sociali”, ha ricordato Rosanna Conte, europarlamentare e delegata ACES Italia per il Triveneto, nonché promotrice della candidatura del Veneto a Regione Europea per lo Sport. “Con il lavoro della Regione e il contributo costante di associazioni come Aces, che lavorano per coinvolgere e includere sempre più persone nel mondo dello sport, possiamo anche essere fonte di ispirazione e di esempio per tutte le altre regioni, italiane e europee, dimostrando che lo sport non è solo fonte di divertimento o benessere, ma può essere anche un motore di sviluppo economico e sociale”, ha poi aggiunto la Conte.

Veneto, una regione di sportivi

Già tanti gli eventi sportivi in calendario per il 2024. e rientranti nel programma di “Veneto Regione Europea dello Sport”. D’altra parte, il Veneto è una delle aree storicamente più attive in Italia sotto questo profilo. “La nostra regione vanta un'intensa attività sportiva, con 650mila tesserati, 165mila addetti ai lavori e 13mila società”, ha ricordato il presidente del Coni Veneto, Dino Ponchio. “A questo si aggiunge la qualità del lavoro svolto, sia a livello di base che di vertice, in particolare nell’avviamento alla pratica sportiva dei giovani: un impegno tecnicamente impeccabile, ma soprattutto corretto dal punto di vista didattico ed educativo, che forse non farà di tutti i nostri ragazzi dei campioni, ma che di certo saprà renderli cittadini migliori un domani”.

L’importanza dei due ambiti di investimento, su strutture sportive ed eventi, è stato poi sottolineato anche da Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex calciatore della Nazionale italiana: “Chi viene a contatto con le varie discipline sportive poi trova sul territorio la palestra, il campo, l’allenatore e l’allenatrice di quello sport che gli è piaciuto e che l’ha fatto incuriosire – ha evidenziato Tommasi – credo che questo sia uno dei motivi che fa riconoscere il Veneto come una Regione Europea dello Sport”.

Il Veneto centro del movimento paralimpico italiano

Tra le attività promosse da Veneto Regione Europea dello Sport 2024 non potevano mancare quelle legate alle discipline paralimpiche. “Nel 2005 le società impegnate nello sport paralimpico erano solamente 39 e gli atleti 900 – ha ricordato Ruggero Vilnai, presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto –. Nel 2023, a poco meno di vent'anni di distanza, le società sono diventate 428 e gli atleti 2.500. E, negli ultimi anni, il nostro movimento ha saputo conseguire risultati eccezionali anche sul piano agonistico e sociale: alle Paralimpiadi di Tokyo su 69 medaglie vinte dall'Italia, ben 26 sono state conquistate da atleti veneti, quasi il 40 per cento del totale. Al di là delle vittorie, però, il risultato più importante rimane il messaggio di inclusione che i nostri atleti hanno saputo e continuano a diffondere”.

Gli eventi di Veneto Regione Europea dello Sport 2024

Più di mille gli appuntamenti in calendario, ma altri se ne aggiungeranno. Un apposito canale per la promozione di queste manifestazioni è stato aperto sul sito della Regione, all’indirizzo www.culturaveneto.it/it/eventi/sport: qui chi organizza un evento sportivo può pubblicare la propria manifestazione e richiedere il logo ufficiale di “Veneto Regione Europea dello Sport 2024”.