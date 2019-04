Rimborsi per i crac, risparmiatori divisi. L'incontro decisivo col premier

di Maurizio Crema

VENEZIA - Rimborsi crac bancari, oggi incontro decisivo a Roma tra il premier Giuseppe Conte e le associazioni dei risparmiatori truffati. Il ministro dell'economia Giovanni Tria sarebbe pronto a illustrare una proposta da doppio binario: indennizzi automatici per chi ha Isee sotto 35mila euro e patrimonio fino a 100mila euro, commissione di controllo o arbitro per chi ha di più. Il tutto per evitare bocciature Ue. Le associazioni però si presentano divise. «Approviamo subito i decreti della legge sul Fondo e attiviamo i rimborsi, va bene anche l'arbitro per chi ha più di 35mila euro - avverte Franco Conte (solo omonimo del premier), presidente del Codacons Veneto - poi penseremo a risarcire l'intero danno, non solo il 30%. I vicepremier Salvini e Di Maio due mesi fa a Vicenza promettevano decreto subito, non s'è visto ancora niente». Di tutt'altro avviso Andrea Arman, presidente del coordinamento Don Torta: «Siamo per l'applicazione integrale della legge approvata a fine dell'anno scorso, no alla prova del misseling, no all'arbitrato: non si torna indietro. Abbiamo molte perplessità sul doppio binario prospettato dal ministro Tria: primo per una questione di disparità di trattamento che rischia di essere incostituzionale (e quindi sotto minaccia ricorsi blocca rimborsi).