Rete ferroviaria, sbloccati 25 miliardi: 4 nel Veneto. Ecco le opere previste

VENEZIA - «Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha annunciato che sono stati sbloccati 25 miliardi di euro per la rete ferroviaria nazionale. Di questi, 4 riguardano opere in Veneto». Lo ha detto la presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta. «Per il Veneto - spiega - si tratta di interventi fondamentali e da tempo attesi, che contribuiranno a rendere più efficiente e sicuro il trasporto su ferro, sia delle merci sia, soprattutto, delle persone. In più, sostenendo la mobilità con il più basso impatto ambientale e il fronte occupazionale».

«Gli stanziamenti sono ingenti - ricorda la presidente Rotta - a partire dal bivio di Vicenza della tratta Brescia-Verona: oltre 3 miliardi e 670 milioni di euro. C'è poi il collegamento ferroviario per l'aeroporto di Venezia, con un investimento di oltre 160 milioni. Altri 100 milioni andranno alla elettrificazione delle varie linee del Veneto». «Si tratta di un importante cambio di passo - conclude Rotta - possibile anche grazie ai finanziamenti europei nel Pnrr. E pensare che, fino a qualche mese fa, c'era chi voleva uscire dall'Europa e dall'euro!»