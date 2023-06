Dal Veneto la proposta di legge per estendere il congedo parentale fino ai 14 anni

VENEZIA - Il Consiglio regionale del Veneto invia al Parlamento una Proposta di legge statale, per consentire ai genitori di astenersi dal lavoro in caso di malattia dei figli fino al 14/o anno di età. Il testo di legge - presentato dal vicepresidente del Consiglio Nicola Finco (Lega-Lv), primo firmatario, e approvato all'unanimità - chiede di modificare la legge nazionale 53/2000 sui congedi parentali, in modo da estendere la possibilità attualmente prevista per i genitori di bambini tra i 3 e gli 8 anni. La modifica legislativa punta così a rafforzare una misura di sostegno a paternità e maternità estendendo la possibilità di congedo dal lavoro anche quando i figli sono preadolescenti e adolescenti. «L'iniziativa legislativa del Consiglio veneto - sottolinea Finco - parte dal presupposto che sino ai 14 anni di età i ragazzi non sono ancora autosufficienti, e hanno ancora bisogno delle cure e dell'assistenza dei genitori. Pertanto, in caso di malattia, i genitori devono essere aiutati a coniugare il rispetto del contratto di lavoro con l'obbligo parentale di continuare a offrire cura e assistenza domestica ai propri figli, senza dover consumare giorni di ferie. Non si fa altro che rendere permanente - ha aggiunto - una misura già prevista dalla legislazione d'urgenza in materia di Covid, quando è stata riconosciuta ai genitori la possibilità di rimanere a casa e assistere i propri figli fino ai 14 anni, nei periodi di quarantena o di infezione conclamata. Se la nostra proposta diventerà legge ordinaria, sarà un piccolo passo per migliorare la qualità di vita delle famiglie - conclude - e per sostenere maternità e paternità». Secondo il testo, l'estensione dei congedi parentali fino ai 14 anni di età avrà un costo complessivo, su scala nazionale, di poco più di 2,3 milioni di euro.